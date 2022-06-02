بلقيس تحصد جائزتي أفضل أغنية وكليب بـ«دبلوماسي».. قدمتها باللهجة المصرية

حققت الفنانة بلقيس فتحي، نجاحا جديدا بسبب أغنيتها «دبلوماسي» التي تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي وقدمتها باللهجة المصرية، إذ حصدت مؤخرًا عدة جوائز من مهرجان براغ الدولي للأفلام في دورته الـ29، والذي نافست خلاله العديد من الأعمال الغنائية العالمية.

بلقيس نافست على الفوز بالجائزة

وحققت بلقيس من خلال الأغنية العديد من الجوائز المهمة في برنامج فعاليات المهرجان الدولي، إذ نالت جائزة أفضل فيديو كليب، وكذلك جائزة أفضل أغنية وسط منافسة شرسة من عدة أعمال غنائية.

كما حصلت على الجائزة الذهبية لأفضل مخرج من خلال المصري علي أبو طالب.

بلقيس طرحت مؤخرا «العيد جاء»

وقد طرحت بلقيس مؤخرا أغنية أغنية «العيد جاء» بمناسبة موسم العيد، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدرت تريند «يوتيوب» لأكثر من دولة عربية خلال الأسبوع الماضي.

وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الملحن أحمد العتباني، والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو وقدمتها باللهجة العربية الفصحى، وجرى تصويرها في جورجيا مع المخرج دان حداد.

ومن المقرر، أن تصدر بلقيس أحدث أغانيها باللهجة المصرية «ونتدلع» خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن جرى تصويرها بمصر خلال الفتره الأخيرة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.

كما كانت بلقيس قد حازت مؤخرا على جائزة من مهرجان ميدل إيست ميما بالقاهرة، ومازالت تطرح باقي أغنيات ألبومها الغنائي حالة جديدة.