بلقيس تتعاون مع محمد البوغة في «العيد جاء».. أغنية باللغة العربية الفصحى

كتب الشاعر الغنائي محمد البوغة، كلمات الأغنية الأحدث للفنانة اليمنية بلقيس بعنوان «العيد جاء» التي تطرحها احتفالا بقرب قدوم عيد الفطر المبارك، قائلا: «أردت من التجربة إرسال رسائل شكر لكل من شاركوا في بناء شخصياتنا وكان لهم دور إيجابي في حياتنا كالأم والأب والأخوة والأخوات، وكذلك المعلم الخلوق والأمين والجار الذى يحترم حق الجوار، وباقي أفراد العائلة ممن يحرصون على التقارب وصلة الرحم».

إشادة واسعة من جمهور بلقيس

أغنية العيد جاء لاقت إشادة واسعة من جمهور بلقيس فور طرحها، وهي باللغة العربية الفصحى، من كلمات محمد البوغة، ألحان أحمد العتباني، توزيع جيزو، ميكس وماستر ماهر صلاح، وتريات هشام مصطفى، جيتارات مصطفى نصر، إنتاج riva.

وتقول كلمات الأغنية: «العيد جاء.. قل ما تشاء لمن تحب ودعك من هذا الجفاء.. العيد جاء.. فلتسعدوا من حولكم من دون كد أو عناء.. شكرا لأم كانت الحضن الحنون.. شكرا لأب عاش يهدينا الأمان».

التعاون الثاني بين بلقيس ومحمد البوغة

وتعد أغنية العيد جاء التعاون الثاني بين الشاعر محمد البوغة والفنانة بلقيس بعد أن شاركت بالغناء فى أوبريت كمل عبورك، مع الفنانون ديانا حداد، تامر حسنى، المطرب أبو، ومصطفى حجاج ، ريهام عبد الحكيم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد العام الماضي والذي كان من كلماته.

الأغنية هي ثانى كتابات محمد البوغة بالفصحى في الفترة الأخيرة، بعد أن كتب للفنانة أصالة أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار» بعنوان «سلام سلام» وهي من ألحان وتوزيع شادي السعيد، هندسة صوت خالد رؤوف.

يذكر أن البوغه سبق وتعاون مع النجوم تامر حسني، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، صابر الرباعي، وغيرهم.