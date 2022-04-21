بلقيس فتحي تطرح أحدث أغنياتها احتفالا بعيد الفطر المبارك «فيديو»

طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي أحدث أغنياتها احتفالا بعيد الفطر المبارك «العيد جاء» في تعاون ثالث مع الملحن أحمد العتباني ومن كلمات الشاعر محمد البوغة وتوزيع جيزو.

وحققت الأغنية مايقرب من 100 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها، حيث لم يتعد الأمر سوى 12 ساعة فقط، وهي تعتبر من أحدث أعمالها الغنائية .

معلومات عن أغنية «العيد جاء» للمطربة بلقيس

قدمت بلقيس الأغنية باللغة العربية الفصحة وتم تصويرها في چورجيا مع المخرج دان حداد الذي تعاون معها فى أكثر من فيديو كليب مثل «ممكن» و « إنتهى».

وتعتبر «العيد جاء» هى أولى الأغاني التى طرحت حتى الآن احتفالا بموسم عيد الفطر 2022، في تعاون أول بين بلقيس وريفا.

كلمات أغنية بلقيس الجديدة

وكانت كلمات أغنية بلقيس الجديدة هي: «قل ما تشاء لمن تحب.. ودعك من هذا الجفاء. فلتسعدوا من حولكم.. من دون كد أو عناء. شكرا لأم كانت الحضن الحنون.. شكرا لأب عاش يهدينا الأمان».

وكلمات الأغنية أيضا «ومحبتي يا إخوتي لكم تزيد سعادتي .. فالعيد أنتم طالما مر الزمان . فالعيد أنتم طالما مر الزمان .. شكرا معلمنا الخلوق والأمين . شكرا لجار يحترم حق الجوار .. ولعمة ولخالة ولكل صلة قرابة . بمحبة وصلوا الديار بــ الديار .. بمحبة وصلوا الديار بــ الديار» .

أحدث أعمال الفنانة بلقيس الفترة المقبلة

يذكر أن بلقيس فتحي تستعد خلال الفترة المقبلة لإصدار ثانى أغنياتها باللهجة المصرية بعد أغنية «دبلوماسي» التى أصدرتها فى صيف 2021 وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصري.

وهي الأغنية التى جددت بها التعاون مع الشاعر والملحن المصري عزيز الشافعي وتم تصويرها منذ شهرين بمصر .