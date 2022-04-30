بلقيس فتحي تحتفل مع الجمهور المصري ثالث أيام العيد

تستعد الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر المبارك في مصر ثالث أيام عيد الفطر وهو يوم 4 مايو المقبل في إحدى الفنادق الكبرى بمحيط وسط البلد بالقاهرة.

ومن المقرر أنَّ تقدم بلقيس عددًا من أغانيها التي قدمتها الفترة الأخيرة مثل «دبلوماسي وانتهي وممكن ودودوم وجبار ويا خاله»، وأيضاً أغنية «العيد جاء» التى طرحتها منذ أسبوع بمناسبة موسم العيد وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت تريند اليوتيوب لأكثر من دولة عربية خلال الأسبوع الماضي.

تفاصيل أغنية العيد جاء

أغنية العيد جاء تعاونت فيها بلقيس فتحي مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتمّ تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.

بلقيس على موعد بعد العيد لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية «ضريبة شوق»، من كلمات محمد القاسمي وألحان الأدهم وتوزيع موسيقي محمد عصمت

احتفال بلقيس مع شعب دولة السودان

ومن المقرر أنَّ تحتفل بلقيس مع شعب السودان الشقيق بالعيد وموسم الصيف من خلال تقديم أولى حفلاتها بالسودان يوم 7 مايو المقبل.

يُذكر أن بلقيس فتحي قدمت في موسم الصيف الماضي أولى أغانيها باللهجة المصرية «دبلوماسي» وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصري مما دفعها لتقديم أغنية ثانية باللهجة المصرية تم تصويرها منذ شهرين بالقاهرة وسيتمّ طرحها قريباً تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.