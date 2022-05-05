بلقيس فتحي ترفع شعار كامل العدد في حفل العيد بمصر

أحيت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، أولى حفلات عيد الفطر، مساء أمس ثالث أيام العيد، تحت شعار كامل العدد داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

الجمهور يتفاعل مع بلقيس

وقدمت بلقيس، عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي طلب منها أكثر من مرة أداء أغنيات بعينها.

وبدأ الحفل بتقديم بلقيس أغنية العيد جاء، ثم ممكن، ودوم دوم، ويا خالة، وجبار وصابرة ودبلوماسي، واختمت الحفلة بأغنية الغزالة رايقة.

ومن المقرر أن تغادر بلقيس القاهرة غدا للاحتفال مع شعب السودان بالعيد وموسم الصيف من خلال تقديم أولى حفلاتها بالبلد الشقيق 7 مايو الجاري.

بلقيس تطرح أغنية العيد جاء

وطرحت بلقيس مؤخرا أغنية العيد جاء بمناسبة موسم العيد، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدرت تريند اليوتيوب في أكثر من دولة عربية خلال الأسبوع الماضي.

وتعاونت بلقيس في أغنية العيد جاء مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو، وقدمتها باللهجة العربية الفصحى، وتم تصويرها في جورجيا مع المخرج دان حداد.

نجاح أغنية دبلوماسي

يذكر أن بلقيس فتحي قدمت في الصيف الماضي، أولى أغانيها باللهجة المصرية «دبلوماسي»، وحققت نجاحا كبيرا في مصر، ما دفعها لتقديم أغنية ثانية باللهجة المصرية تم تصويرها منذ شهرين بالقاهرة، ومن المقرر طرحها قريبا؛ تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد عادل.