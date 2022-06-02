أحد أقارب سمير صبري عن مسألة الميراث: «لو إحنا كدابين نتحاكم»

أعرب أيمن صبري، أحد أقارب الفنان سمير صبري، والذي يزعم بأنه أحد الورثة الشرعيين له، عن استيائه الشديد، من انتحال البعض صفة قرابة الفنان الراحل، طعمًا في الحصول على الميراث.

وقال أيمن صبري، لـ«الوطن»، «توجهت إلى مكتبة صحة المنيرة، لاستخراج شهادة الوفاة لسمير صبري، وفوجئت بأنّ مديرة المكتب تقول لي: أنّ هناك الكثيرين جاء لنا منتحلًا صفة أحد الأقارب، لكن أنت أكثر شبهًا له»، لافتًا إلى أنّ الموظفة طالبته بإحضار الأوراق اللازمة واستيفاء الشروط لاستخراج شهادة الوفاة.

«صبري»: «لو عرفنا الناس دي هناخد ضدهم إجراءات قانونية»

وتابع أنه يُجرى حاليًا إحضار الأوراق بشأن إنهاء الموضوع في أقرب وقت، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين ينتحلون صلة القرابة «لو عرفناهم هناخد ضدهم إجراءات قانونية.. مين الناس دي؟.. إحنا أولاد ابن عم سمير صبري على طول، والورثة الشرعيين».

مستعدون للمواجهة والمساءلة القانونية

وأكد: «عايزين النيابة تشوف مين دول، وإحنا مستعدين نتواجه ونتعرض للمساءلة القانونية، بس بيكون فيه إجراء رسمي من النيابة للموضوع ده، ولو إحنا كدابين نتحاكم».

وكانت عدلية دياب محمد المنسق العام بمكتب صحة ثالث المنير بالقاهرة، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه فور إعلان خبر وفاة الفنان الراحل سمير صبري، توافدت أعداد كثيرة من المواطنين تزعم وجود صلة قرابة مع الفنان، لافتة إلى أنه جرى التعامل بكل حرص تجاه هذا الأمر، نظرًا لعدم استيفاء المتقدمين للمكتب الأوراق الرسمية التي تؤكد صلة القرابة.