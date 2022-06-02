دينا تروي موقفا لا تنساه للفنان سمير صبري: «كان أبويا التاني»

أبدت الفنانة دينا حزنها الشديد، بسبب رحيل الفنان سمير صبري، الذي توفى 20 مايو الماضي، وكانت جنازته مهيبة، إذ حضر آلاف من نجوم الفن وأقاربه وأحبائه لتشييع جثمانه، مشيرة إلى أنها كانت تعتبره بمثابه والدها.

سمير كان «أبويا التاني هو اللي وقف جمبي»

وقالت دينا خلال ندوتها في «الوطن» إن سمير صبري كان مثقفا ومتعلما ويمتلك معرفة كبيرة، كان يميز التعامل مع الناس، وقدم العديد من الأعمال التي ستعيش لمئات السنين موضحة: «سمير كان أبويا التاني هو اللي وقف جمبي وأنا صغيرة كنت شاغلة في فرقته وأنا عندي 17 سنة، ومش أنا بس اللي وقف جمبي لا وقف جمب كل الناس اللي يعرفها».

دينا تكشف عن موقف لن تنساه لسمير صبري

وأستطردت: «انها كانت موقوفة لفترة عن العمل لمشاكل شخصية، وسمير صبري وقتها كان يوميا عندي في البيت وكان واقف جمبي، وهو أول واحد نزلني من البيت، علمني حاجات كتيرة، أنا خسرت أغلى اتنين كانوا في حياتي سمير صبري وعزت أبو عوف».

وأضافت أن سمير صبري كان ينظم موهبته بشكل صحيح، وأنها علمت خبر وفاة سمير صبري من رسائل الواتساب ودخلت حينها في نوبة بكاء شديدة، لأنه كان شخص غالي عليها.

سمير صبري كان يفرش مساجد الفنادق

وأشارت دينا إلى أن سمير صبري كان يفرش مساجد الفنادق للعاملين بها، مؤكدة أنها علمت بذلك الأمر عن طريق الصدفة في فندق كانت مقيمة به وعندما ذهبت إلى آخر، اكتشفت أن سمير صبري تكلف بفرش مسجد الفندق هذا أيضا، واكتشفت بعد ذلك أنه قام بذلك الأمر في جميع فنادق مصر الذي أقيم بها.