بلاغ للنائب العام ضد الشاعر ناصر دويدار للإساءة لأم كلثوم

قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد الشاعر ناصر دويدار، بتهمة الإساءة للشاعر الكبير أحمد رامي، الذي يُعد أحد رموز ومؤسسي جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم، بحسب إعلان الجمعية في بيان لها قبل قليل.

تفاصيل الإساءة لـ أم كلثوم في ندوة لنقابة اتحاد كتاب مصر

جاء ذلك، على هامش ندوة نظمتها لجنة التذوق الأدبي والفني داخل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، يوم 22 مايو الماضي، برئاسة الشاعر هشام الدشناوي، إذ قال إنّ «أم كلثوم تزوجت ورافقت 11 مرة، كما دخلت في قصة عاطفية مع الشاعر أحمد رامي».

نقابة الموسيقيين ترفض الإساءة لـ كوكب الشرق

في المقابل، أبدت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، رفضها الإساءة التي تعرضت لها الفنانة الراحلة أم كلثوم «كوكب الشرق»، أحد رموز الفن المصري والعربي، من شاعر مغمور في إحدى الندوات الثقافية، مستنكرة هجوم البعض على رموز مصر الفنية.

وحذرت نقابة الموسيقيين، من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب، وتؤكد على الشعبين المصري والعربي، أن الهجمة الشرسة على الفن والثقافة المصرية ورموزها، أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري، حتي يسهل غزو ماضينا وتراثنا، لترسيخ ثقافة وفن لا يحمل السمات والأخلاق المصرية والعربية العريقة.