تعليمات مهمة من التعليم لطلاب الثانوية العامة.. طريقة حل «البابل شيت»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الحل في البابل شيت في امتحانات الثانوية نهاية العام الدراسي 2022/2023، والمقرر عقدها يوم 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، و26 يونيو للمواد الأساسية، وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إتاحة ورقة إضافية للخطوات المطلوبة في بعض المواد

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنّ الامتحانات ستعقد ورقيا عن طريق البابل شيت، ويكون الاختبار بطريقة اختيار من متعدد، مشيرة إلى أنّه سيتم إتاحة ورقة إضافية للخطوات المطلوبة في بعض المواد، ويمكن استخدام ورقة المفاهيم في لجنة امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم تسليم مجلدات المفاهيم في لجنة امتحانات الثانوية العامة 2022 للاستعانة بها بدلًا من كتب الوزارة، وستبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان، وأنّه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا.

كيفية الحل في البابل شيت لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كيفية الحل في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة وهي كالتالي:-

- اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

- استبدل ورقة الاجابة إذا كانت تالفة.

- املأ بياناتك بشكل صحيح.

- عند اختيار الاجابة الصحيحة ظلل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

- تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

- تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector.

- إذا أردت تغيير اجابتك قم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى.

- إذا تم الشطب بأي طريقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة.

- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.

- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا.

- تعود مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية.