التعليم تنتهي من اختيار مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

انتهينا من اختيار مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة انتهت تماما من اختيار مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لعقد الامتحانات في 20 يونيو الجاري، موضحاً أنه تم استبعاد جميع اللجان التي كانت تشهد أعمال شغب خلال السنوات الماضية، للحفاظ على سير العملية الامتحانية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها.

بدء طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر، في تصريحات للوطن، إن الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات، بدآ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، لافتاً إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيا والإجابة في البابل شيت، ولن تعقد الامتحانات إلكترونيا، موضحاً أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون مباشرة

ومن جانبه، نوه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ"الوطن"، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون مباشرة دون أي تعقيد، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا سيتم تنفيذها قبل بداية الامتحانات بنحو 48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات أثناء تأديتهم امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات، لضبط الطلاب الغشاشين، وتحويل محاضر الغش إن وجدت إلى النيابة العامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.