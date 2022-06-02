توزيع خطابات الندب للمنتدبين لامتحانات الثانوية العامة.. الأسبوع المقبل

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمقرر أن تبدأ يوم 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية، ورقياً باللجان الامتحانية بطريقة البابل شيت.

طباعة وتدوين البيانات الخاصة بالمنتدبين بامتحانات الثانوية العامة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في إرسال خطابات الندب للمراقبين والملاحظين والمنتدبين للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كنترولات الثانوية العامة تقوم حاليا بطباعة وتدوين البيانات الخاصة بالمنتدبين للعمل في لجان امتحانات الثانوية على أن يتم إبلاغهم بذلك مطلع الأسبوع المقبل، مع تحديد شروط ومعايير الاعتذار عن المشاركة في الامتحانات.

وتابع المصدر، أنه سيتم بعد ذلك فتح باب الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية وفقا للاشتراطات التي حددتها القرارات الوزارية بموانع المشاركة في الامتحانات ومنها حالات المرض أو مشاركة أحد الزوجين في الامتحانات.

الأحد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2022

وبالنسبة لأرقام الجلوس الطلاب، قال المصدر، إنه سيتم توزيع أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022، بداية من يوم الأحد المقبل، مطبوعة ورقيًا، ليعرف كل طالب لجنته ورقم جلوسه.

وأضاف المصدر، أنه تم طباعة التعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، من حيث الأدوات المحظور عليه اصطحابها مثل الهاتف المحمول ولو كان مغلقًا، ومختلف أدوات الغش الأخرى، وإظهار عقوبات الغش الالكتروني وفقاً لقانون مكافحة الغش والاخلال بالامتحانات، والتي تصل للحبس والحرمان من الامتحان.

وأشار المصدر، إلى تحديد مواعيد فتح لجان امتحانات الثانوية العامة وغلقها، حتى يكون الطالب على دراية بكل حقوقه وواجباته والممنوع عليه داخل اللجنة.