«الزراعة»: لدينا 22 صنفا من القمح عالية الإنتاجية في مصر

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، إنه يجري زراعة أكثر من 22 صنفًا من القمح في جمهورية مصر العربية، وهي أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، لافتًا إلى أن هناك أصناف أخرى تحت الاختبار من أجل التعويض عن الأصناف التي لا تنتج كثيرًا، مبينًا أن الفدان في مصر يعطي 21 إردبًا من القمح ويعتبر رقم واحد في العالم من حيث الإنتاجية بسبب قلة المساحة المزروعة.

إرشادات من وزارة الزراعة للفلاحين

وأضاف «يوسف»، خلال تصريحات لقناة Extra News، أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة ومعهد البحوث يتم دعم الحقول وإعطاء الفلاحين إرشادات لزيادة الإنتاج وتوفير تقاوي حديثة تعد الأنسب لكل أرض في مصر، مؤكدًا أن الزراعة بالتنقيط هي الأكثر فاعلية وتوفيرًا للماء، مؤكدًا أن القمح يأخذ 45% من المساحة المرزوعة من المكان الموجود فيه.

مصر ماشية بخطى ثاتبة في مجال الزارعة

وواصل رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة: «مصر ماشية بخطى ثابتة في الزراعة والأصناف بقيت تجيب إنتاجية عالية، وممكن من 7 فدادين تجيب إنتاجية 10 فدان والزراعة عندها ذكاء اصطناعي بتستخدمه عشان المحاصيل تزيد، الفلاح بيصور الإصابة في الزراعة والذكاء الاصطناعي بيرد عليه عشان يعالج الإصابة، ودلوقتي فتحنا حساب للفلاح في البنك عشان يشحن ويشتري بيه السماد».