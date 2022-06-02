الزراعة تتابع منظومة توريد القمح في محافظات الصعيد لتذليل العقبات

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل كافة الجهود من أجل توريد الأقماح وتحقيق المستهدفات المطلوبة، قام الدكتور حسن الفولي رئيسً الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمهندس سيد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون بجولة في محافظات الصعيد بدأت بمحافظة سوهاج، التقوا خلالها بالمحافظ اللواء طارق الفقي ‏ثم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

اجتماعات مع مسؤولي مديريات الزراعة

وتابع ‏وفد الزراعة مع المحافظين الموقف التنفيذي لتوريد القمح وسبل زيادة نسب التوريد وشملت الزيارة تفقد بعض الصوامع في سوهاج وأسيوط وعقد اجتماعات مع مسؤولي مديريات الزراعة والائتمان والإصلاح والاستصلاح بالمحافظتين لحث الجميع على بذل المزيد من الجهود والتكاتف والتواصل المستمر مع المزارعين من أجل تحقيق النسبة المستهدفة من التوريد.

متابعة نسب توريد محصول القمح

واستمع وفد الوزارة إلى المشكلات التي تعوق التوريد والعمل على حلها بالكامل، ويواصل وفد وزارة الزراعة جولته في محافظات الصعيد بزيارة المنيا وبني سويف والفيوم.

الجدير بالذكر، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع قيادات الوزارة مديري مديريات الزراعة في المحافظات لحث المزارعين على توريد القمح وإزالة أي عقبات تعوق إجراءات التوريد.

واكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العام الحالي شهد زراعة 3.6 مليون فدان، وهي مساحة مرتفعة عن الأعوام السابقة مشيرا الى ان الحكومة تستهدف توريد 6 ملايين طن، مشيرا إلى أن السبب وراء ارتفاع المساحة يعود إلى إعلان السعر مبكرا وقبل بداية الموسم والذي تم تحديده بـ 810 جنيهات للأردب.