لأسر المسجونين.. كيفية تقديم طلبات زيارة النزلاء إلكترونيا من المنزل

تشهد وزارة الداخلية حاليا ثورة تحديث فى منظومة خدماتها الإلكترونية، حيث أتاحت الوزارة ما لا يقل عن 30 خدمة من خدماتها الجماهيرية إلكترونيا، ومن بين تلك الخدمات تقديم طلبات زيارة السجناء المودعين بالسجون العمومية والليمانات، إلكترونيًّا للتيسير على أسرهم، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونيا من المنزل فى عدد من الخطوات الميسرة.

خطوات تقديم الطلب

وتشمل الخطوات: الدخول عبر موقع وزارة الداخلية، واختيار دليل الخدمات من أعلى يمين الصفح ثم اختيار طلبات زيارة المسجونين، ثم تسجيل بيانات مسجل الطلب بزيارة مسجون ثم تظهر رسالة بيانات نزيل السجن وبيانات طالب الزيارة، بعدها يتم المتابعة برقم الطلب عن موعد الزيارة.

مواعيد الزيارات

وحسب مصدر أمنى تتم الموافقة على زيارة مسجون مرة واحدة شهريًّا بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان، وزيارة واحدة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل، وكذا بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية، ومرة واحدة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أيًّا كانت العقوبة، ومرة واحدة أسبوعيًّا للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيًا فى أي يوم من أيام الأسبوع.

استراتيجية جديدة وتسعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

وترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ، وفقا لتصريحات صحفية للواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها.