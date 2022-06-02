تامر حسني يروج لفيلمه الجديد: «اتفضلوا مشروبي المفضل»

روج الفنان تامر حسني، لفيلمه الجديد «بحبك» بصورة جديدة من كواليس تصوير الفيلم المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك عبر «إنستجرام».

ونشر تامر حسني صورة من كواليس تصوير الفيلم، قائلا: «من فيلم بحبك اتفضلوا مشروبي المفضل عصير ليمون».

برومو فيلم «بحبك»

وطرح الفنان تامر حسني الشهر الماضي برومو فيلم «بحبك» والذي تخطى ملايين المشاهدات على قناته الرسمية على «يوتيوب»، وتخلل البرومو من المشاهد الرومانسية، بدات باعتراف تامر بحبة لـ هنا الزاهد، قائلا: «هي كلمة بتتقال في ثانية لكن بيترتب عليها عمر كامل.. بحبك».

واختتم البرومو بمقولة: «في الحياة بنتعلم كل حاجة لوحدنا إلا القسوة بيجي حد يعلمهالنا».

وعلق تامر حسني علي البرومو قائلا: «الإعلان الرسمي الأول لفيلم بحبك و المحدد إصداره إن شاء الله بعيد الاضحى المبارك المقبل».

فيلم «بحبك»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي، ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».