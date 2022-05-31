محمد أسامة: «نفسي أغني مع تامر حسني.. حلم أتمنى تحقيقه»

أعرب الطفل محمد أسامة عن سعادته البالغة، لحصوله على جائزة أفضل أغنية فيلم «من أجل زيكو»، على هامش حفل جوائز الميما 2022، الذي أقيم أمس الأول، في أحد الفنادق بمنطقة القاهرة.

محمد أسامة يكشف شعوره بحصده أول جائزة في حياته الفنية

قال محمد أسامة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد بهذا التكريم، لأنه الأول في مسيرته، وأنه لم يكان يتوقع نجاح الأغنية بهذا الشكل، خصوصا أنه لا يظهر بها، لكنه يشكر كريس المصري، لأنه سبب شهرته ونجاحه.

محمد أسامة يكشف عن حلمه

أضاف أنه يتمنى الغناء مع الفنان تامر حسني، لأنه يحبه ويحب إحساسه في الغناء، مشيرا إلى أنه حلم بالنسبة له يتمنى تحقيقه قريبا.

الظهور الأول للطفل محمد أسامة

كان محمد أسامة، ظهر مع كريس المصري عبر فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبعد ذلك قامت الشاعرة منة عدلي القيعي، بترشيحه لتقديم أغنية فيلم«الغزالة رايقة» مع النجم كريم محمود عبد العزيز، ضمن فيلم «من أجل زيكو».

أغنية «الغزالة رايقة» تحقق 40 مليون مشاهدة

أغنية «الغزالة رايقة» حققت ما يزيد عن 40 مليون مشاهدة عقب طرحها على موقع الفيديوها «يوتيوب»، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحىي.