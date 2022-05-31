برومو فيلم بحبك لـ تامر حسني يتخطى 5 ملايين مشاهدة.. يعرض في عيد الأضحى

أعاد الفنان تامر حسني نشر برومو أحدث أعماله الفنية «بحبك»، والذي من المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

برومو فيلم بحبك

وتخطي برومو فيلم بحبك نحو 5 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، وهو يعتبر من الأرقام الكبيرة التي حققها البرومو، خاصة أن العمل سوف يتم طرحه في عيد الأضحى المبارك.

أحداث برومو فيلم بحبك

وسيطر على البرومو الرسمي للفيلم الكوميديا خلال عدد من المشاهد التي تجمع تامر حسني وهنا الزاهد، ويبدو خلال اللقطات أن علاقتهما بدأت بعد صراعات وعدم قبول الطرفين لبعضهما.

وينتمي فيلم «بحبك» لنوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية، التي سبق وقدمها تامر في أكثر من فيلم خلال الفترة الماضية، من بينها «الفلوس» و«مش أنا»، وغيرها من الأفلام.

هنا الزاهد تتحدث عن فيلم بحبك

وقالت الفنانة هنا الزاهد، إنَّها تجسد شخصية حبيبة الفنان تامر حسني، إذ تنشأ بينها وبين تامر حسني، بطل الفيلم، قصة حب تتخللها عدد من الصعوبات والمواقف الكوميدية.

مشاهد بـ برومو فيلم بحبك

وتخلل البرومو عددًا من المشاهد الرومانسية، التي جمعت بين تامر حسني وهنا الزاهد، بعد اعترافه بحبه لها بعد مقوله: «هي كلمة بتتقال في ثانية لكن بيترتب عليها عمر كامل.. بحبك».

واختتم البرومو بعدد من المشاهد التي تخللها الدموع، وجمعت بين تامر حسني وهنا الزاهد، مع مقولة: «في الحياة بنتعلم كل حاجة لوحدنا إلا القسوة بيجي حد يعلمهالنا».