مصرع ربة منزل غرقاً أثناء محاولتها إنقاذ طفل قبل وفاته ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها غرقاً في مياه «بحر يوسف»، بدائرة مركز سمسطا، جنوب غرب محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، أثناء محاولتها إنقاذ طفل من الغرق أمام قرية «قفطان الغربية»، التابعة لنفس المركز، وجرى انتشال جثمانيهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، وجرى تشييعهما إلى مثواهما الأخير، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

بلاغ بغرق ربة منزل وطفل في مياه بحر يوسف

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمسطا، جنوب غرب المحافظة، يفيد بورود بلاغ بغرق سيدة في العقد الرابع من العمر في «بحر يوسف»، خلال محاولتها إنقاذ طفل، حيث لقيا مصرعهما غرقاً معاً، وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارة أسعاف، وانتشال جثماني المتوفين، والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

تفاصيل مصرع ربة منزل وطفل غرقاً ببني سويف

وتبين من التحريات الأولية غرق سيدة تُدعى «هند أمين»، 32 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «قفطان الغربية»، بمركز سمسطا، أثناء محاولتها إنقاذ طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات، ابن شقيق زوجها، الذي كان يصارع الموت في «بحر يوسف»، أمام القرية، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذه، فغرقا سوياً.

انتشال جثتي ربة منزل وطفل لقيا مصرعهما غرقاً

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي المتوفين، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهما، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثتين بالمشرحة، لحين تسليمها إلى ذويهما، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفنهما، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.