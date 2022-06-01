مصرع خفير وربة منزل أسفل عجلات قطار في بني سويف

لقي خفير نظامي وسيدة مصرعهما، اليوم، بعد أن صدمهما قطار الصعيد قرب مزلقان الفوريقة بمركز ببا جنوب غرب محافظة بني سويف، ونقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث قطار في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطه النجدة، يفيد بمصرع خفير نظامي وسيدة، بعد أن صدمهما القطار قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا، ووجّه على الفور بنقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مكان الحادث، ونقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبيّن أنّ الجثتين لكل من: محمد محمود قرني، 23 عاما، خفير نظامي، مقيم مركز ببا، وليلى طه قنديل، 53 عاما، ربة منزل، مقيمة مدينة ببا، ونقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مروري في «صحراوي بني سويف الغربي»

وكانت محافظة بني سويف، شهدت صباح اليوم حادثا مروريا، أسفر عن مصرع مدرس وابنته، وإصابة 2 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.