وفاة والد «شهيد الشهامة» بالمنوفية بعد أسبوعين من مقتل ابنه

شهدت قرية «شعشاع»، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة «عبد الهادي علي»، والد «ياسر عبدالهادي»، المعروف بـ«شهيد الشهامة» في مركز أشمون، والذي لقي مصرعه قبل أسبوعين، علي يد مجموعة من البلطجية، مما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على عدد من المتهمين، وأمر النائب العام بحبسهم على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط باقي الجناة.

حزن في «شعشاع» لوفاة والد «شهيد الشهامة»

وسادت حالة من الحزن بقرية «شعشاع»، في أشمون بمحافظة المنوفية، بعد وفاة والد «شهيد الشهامة» الجديد، مطالبين بالدعاء له بالرحمه، وأكد عدد من الأهالي أن الوفاة «صادمة»، لأنه توفى حزناً على ابنه، بعد أيام من وفاته.

وتحدث والد «شهيد الشهامة» الجديد في المنوفية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلاً إنه كان يشعر بقرب وفاة ابنه، قبل الواقعة بيومين فقط، وأضاف: «حرقوا قلبي على ابني، وبأطالب بالقصاص العادل من المتهمين علشان يكونوا عبرة لغيرهم، وعلشان يطفوا النار اللي في قلبي».

تفاصيل مقتل «شهيد الشهامة» الجديد في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة الشاب «ياسر عبد الهادي»، على يد مجموعة من البلطجية، بعد محاولته إنقاذ طفل أصيب بطلق ناري، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في المنوفية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط باقي الجناة والأسلحة المتسخدمة في الواقعة، فيما سادت حالة من الغضب بين الأهالي، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين.