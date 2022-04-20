حاول إنقاذ طفل ففارق الحياة.. والد شهيد الشهامة بالمنوفية: حرقوا قلبي

كشف عبدالهادي علي، والد «ياسر» الذي عُرف باسم شهيد الشهامة الجديد في المنوفية، تقاصيل وفاة ابنه والذي راح ضحية شهامته أثناء محاولة إنقاذ حياة طفل تلقى رصاصه من بلطجية في قرية شعشاع بمركز أشمون بالمنوفية، موضحا أن ابنه كان يحاول إنقاذ طفل من الموت ولكنه أصيب بطلق ناري، ورغم إصابته إلا أنه أصر على محاوله إنقاذ الطفل فحصل على رصاصة أخرى أودت بحياته.

الأب: وفاة ابني صدمة لجميع أهالي القرية

وأضاف والد «ياسر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وفاة ابنه صدمة كبيرة له وللجميع في القرية بالمنوفية، مؤكدا أنه كان يشعر بشيء غريب في قلبه قبل وفاته بيومين، قائلا «قلبي كلن بيوجعني قبل وفاته وابني مات شهيد وهو بيطرد الشر، وواثق في الدولة إنها تجيب حقه علشان يرتاح في قبره، وعلشان كلنا نرتاح واللي عمل كده ياخد جزاءه».

وأوضح أنه كان يصلي التراويح قبل وفاة ابنه وعندما انتهي من الصلاة ذهب إلى المنزل فأصيبت زوجته بكسر بدون أي سبب وبعد عودتها، خرج ابني من المنزل وبعدها بدقائق جاءني أحد الأقارب ليقول لي «هاتوا عربية علشان تاخدوا بيها ياسر علشان خد طلقه»، مضيفا «حرقوا قلبي علي ابني وبطالب بالقصاص العادل».

شقيق ياسر: لديه أربعة أبناء أصغرهم شهرين فقط

من جانبه قال محمد عبدالهادي، شقيق «ياسر» شهيد الشهامة في المنوفية، أن شقيقه يبلغ من العمر 44 سنة ولديه 4 أبناء «ولدين وبنتين» أصغرهم تبلغ من العمر شهرين فقط، مضيفا أن شقيقه كان يعمل عامل زراعي، وكان محبوبا من جميع أهالي القرية ولا يتأخر عن خدمة أحد يطلب مساعدته في أي وقت.