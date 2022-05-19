حزن بقرية «الشناوية» مسقط رأس «شهيد الشهامة» ببني سويف

خيمت حالة من الحزن بقرية «الشناوية»، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، على رحيل أحد الشبان من أبناء القرية، لقى مصرعه غرقاً في ترعة «الإبراهيمية»، أثناء محاولته إنقاذ آخرين، حيث احتشد عدد كبير من الأهالي في انتظار وصول جثمانه لتشييعه إلى مثواه الأخير.

بلاغ بغرق شاب في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في العقد الثالث من العمر، في مياه ترعة الإبراهيمية، بمركز ناصر، حيث وجه مدير الأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

«شهاب» ضحى بنفسه لإنقاذ آخرين من الغرق

وبالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يُدعى «شهاب عادل حسن»، 24 سنة، يقيم بقرية «الشناوية»، أثناء محاولته إنقاذ آخرين كانوا على وشك الغرق بمياه ترعة الإبراهيمية، ونجح في إنقاذهم، قبل أن يلقى مصرعه غرقاً، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله جثة هامدة، جرى نقلها إلى مستشفى ناصر العام، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن الواقعة.

حزن بمسقط رأس «شهيد الشهامة» ببني سويف

وخيم الحزن على أهالي قرية «الشناوية»، عقب وصول نبأ مصرع ابن القرية، الذي وصفوه بأنه «شهيد الشهامة»، وتوافد المئات من الأهالي إلى منزل أسرته، استعداداً للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد «العمدة»، عقب صلاة العصر، ودفنه في مقابر أسرته بشرق النيل.

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والتقت «الوطن» عدداً من جيران أسرة «شهيد الشهامة»، من ضمنهم «سعد محمد أحمد، وطارق الجبالي، وحمادة بكري»، الذين أثنوا على خلق الشهيد، وسيرته الحسنة بين أهالي القرية، مؤكدين أنه أخ وحيد لشقيقتين، كان والدهم يعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات، توفي منذ ما يقرب من 20 سنة.

وأكد الأهالي أن «شهاب» كان يتسم بالشهامة والإقدام على مساعدة الغير، ومعروف بين أهالي القرية بتواضعه وحبه لأهل القرية، وكان الجميع يبادلونه الحب والعشرة الطيبة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وأصدقاءه الصبر على فراقه.