عاجل.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة

ظهرت قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بنسبة نجاح 83%، وعُقدت امتحاناتها ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا وتراعي كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا، كتعقيم وتطهير لجان الامتحانات وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

بيان من مديرية التربية والتعليم بشأن نتيجة الإعدادية

وقالت المديرية في بيان لها، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة متاحة الآن، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها من خلال الهاتف الأرضي (09000100) أو المحمول على الرقم (5757) أو من خلال خدمة الرسائل الفورية على الموقع (eduserv.cairo.gov.eg) لمحافظة القاهرة.

وأوضحت أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة 186273 طالب وطالبة، حضر منهم 180891 طالب وطالبة، ونجح 147653 طالبا، لافتة إلى أن نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن إدارة شبرا التعليمية جاءت في المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8%، وتليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.

وأكد «عطية» أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيًا في المدارس وجاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتًا إلى أنه سيجري إتاحة النتيجة غدًا على الموقع الإلكتروني للمديرية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة

- يدخل الطالب على موقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

- يكتب رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية.