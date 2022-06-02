رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة.. 155 طالبا حصلوا على النهائية

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة، بعد أن اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بنسبة نجاح 83%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة، حضر منهم 180891، ونجح 147653.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية

أضافت المديرية في بيان لها، أن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 القاهرة، متاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن الحصول على النتيجة غدا، لافتة إلى أن محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية، بنسبة نجاح 96.6% ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 87%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية، بنسبة نجاح 63%.

155 طالبا في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 155 طالبا وطالبة، حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة، بنسبة نجاح 96.8%، يليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 القاهرة

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على زر «بحث».

-تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية.

وأشار محمد عطية، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة، موضحاً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.