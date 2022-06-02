محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83%

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قبل قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021/ 2022، بنسبة نجاح بلغت 83%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 186 ألفا و273 طالباً وطالبة، حضر منهم 180 ألفا و891 طالباً وطالبة، ونجح منهم 147 ألفا و653 طالباً وطالبة.

نسبة نجاح مدارس الصم وضعاف السمع 100%

كما اعتمد محافظ القاهرة، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس الصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح بلغت 100%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، بنسبة نجاح 62%، وكذلك نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

حصول 155 طالباً وطالبة على الدرجة النهائية

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 155 طالباً وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة، بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتباراً من غد الجمعة، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.