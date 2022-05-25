أول تعليق من «تعليم القاهرة» على صعوبة امتحان هندسة الشهادة الإعدادية: يراعي الفروق الفردية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقرير غرفة العمليات بامتحان الهندسة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، الذي أداه الطلاب اليوم باللجان الامتحانية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنَّه أدي اليوم طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 وعددهم (99281) طالبًا وعدد (95053) طالبة بمجموع (194334) طالبًا وطالبة داخل (781) لجنة بالإضافة لـ(13) من محافظة القاهرة يؤدون الامتحان بمستشفى (57357).

امتحان الهندسة في مستوي الطالب المتوسط

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنَّه أدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة الهندسة وكانت الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة وجاءت ورقة امتحان الهندسة عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة ولا يوجد أخطاء بالطباعة.

امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية يراعي كل مستويات المعرفة المختلفة

وقالت المديرية، إنَّ أسئلة الامتحان جاءت واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج وتشمل: - السؤال الأول (سؤال موضوعي اختيار من متعدد مكون من 6 مفردات)، والسؤال الثاني والثالث والرابع والخامس أسئلة مقالية كل سؤال مكون من فقرتين (أ، ب) مرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقاً للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.

وبالنسبة لامتحان التربية الفنية، قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن ورقة امتحان التربية الفنية جاءت شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومناسبة للوقت ومتنوعة بين (اختياري - صح وخطأ - تعبير فني - تصميم فني - تذوق فني).

وتابع محمد عطية مدير المديرية سير لجان الامتحانات بمدرسة زهور الياسمين الخاصة لغات التابعة لإدارة البساتين التعليمية، كما أشاد بنظام اللجنة والإجراءات الاحترازية، كما تفقد لجنة خاصة «المكفوفين» إذ أكّت إحدى الطالبات سهولة الامتحان.