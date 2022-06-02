أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. إدارة شبرا في المقدمة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022، موضحة أن عدد الأوائل 155 طالبا وطالبة، وحصلت إدارة شبرا التعليمية على المركز الأول بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4%، حصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة تم الإعلان عن أسمائهم اليوم عقب اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة للنتيجة بنسبة نجاح 83%، موضحة أنه سيتم إتاحة الحصول على النتيجة غداً الجمعة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأوضحت أن أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، من ضمن إدارات المرج والسلام والمعادي وعين شمس وغرب القاهرة وشرق مدينة نصر والمطرية وعابدين والبساتين وحلوان والسيدة زينب والقاهرة الجديدة ومصر القديمة وإدارة روض الفرج التعليمية.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أن أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة حصلوا على الدرجة النهائية وهي 280 من 280 في جميع المقررات الدراسية، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمّنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف «عطية» أن امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت متفقة مع مواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة في الصور التالية