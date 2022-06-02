الشاعر صاحب التصريحات المسيئة لـ أم كلثوم: «مقولتش حاجة غلط»

أبدى الشاعر ناصر دويدار، صاحب التصريحات المسيئة لأم كلثوم، خلال مُشاركته في أمسية ثقافية، داخل مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن دهشته من رد فعل نقابة المهن الموسيقية وكذلك جمعية المؤلفين والملحنين.

مواقع كتير تجاوزت في حق أم كلثوم وأحمد رامي

وقال ناصر دويدار، لـ«الوطن»، «إذا كان هناك خطأ أحاسب عليه دون أي مشكلة بالنسبة لي، أنا لم أقل أي معلومة مغلوطة عن أم كلثوم وأحمد رامي»، متابعًا: «أي حد يدخل على الإنترنت هيلاقي مواقع كتيرة تجاوزت تجاوز غير طبيعي، لكن دول عندهم فراغ، أنا مقولتش حاجة على لساني بخصوص زواجها، أنا قلت روايات متداولة في ثوانٍ معدودة».

«دي حرب معمولة ضدي.. وأم كلثوم ست عظيمة»

وأضاف: «لكل واحد شاف الفيديو.. إيه الإساءة اللي ممكن تخرج مني؟ ده أنا بقول إن أم كلثوم ست عظيمة ومحصلتش.. هل دي إساءة؟».

وتابع ناصر دويدار: «أنا ممكن أعتذر لأي قيمة فنية مصرية أثرت حياتنا، ليس لدي أي مشكلة إطلاقًا، لكن هل اللي أساؤا ليّا بأنهم عملوا من الحبة قبة هيعتذروا لي على الإساءة دي؟ أنا مين عشان معتذرش لأم كلثوم ونقيب المهن الموسيقية!»

واستطرد «أنا لم أسيء لأم كلثوم، وليس لدي كبرياء يمنعني من الاعتذار لأي رمز مصري، اللي حصل زلة لسان، أنا كلامي خلال الأمسية الثقافية إشادة في أم كلثوم وقلت إن مش هيجي زيها لمدة 100 سنة قدام.. الناس مجبتش الكلام الحلو ليه؟.. دي حرب ممنهجة».