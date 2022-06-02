«MAZ» يتعاون مع رامي عاشور في الأغنية الختامية لبطولة الجونة للاسكواش

يتعاون الفنان والموزع الموسيقي MAZ، في أغنية جديدة مع رامي عاشور باسم «عيش بزيادة»، التي ستقدم لأول مرة في حفل ختام بطولة الجونة للاسكواش غدا الجمعة.

أغنية «عيش بزيادة» من كلمات وألحان رامي عاشور، ويقدم بالتعاون مع الموزع والمنتج الموسيقي MAZ، شكل مختلف يجمع بين الطابع الغربي واللمسات الشرقية، لتلائم هذا الحدث الدولي.

«عيش بزيادة» من كلمات وألحان رامي عاشور

تقدم هذه الأغنية بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق بطولة الجونة للاسكواش، وشارك في كتابة كلماتها، الشاعرة ياسمين الهوى، وتدور حول أبطال رياضة الاسكواش والتحديات التي يواجههونها.

ويعد هذا التعاون هو الأول بين رامي عاشور والموزع الموسيقي MAZ، الذي أوضح في تصريحات للصحفيين، أن أغنية «عيش بزيادة» ستكون مفاجأة للجمهور.

وأكد MAZ في تصريحاته، على أنه حرص على تقديم شكل مختلف عن المعتاد في أعماله السابقة التي تميل إلى الطابع الغربي، واستخدام التكنولوجيا في أغنياته.

MAZ لحن العديد من المسلسلات الرمضانية

حقق MAZ نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بأغنيات مسلسل «دايما عامر»، التي حققت انتشارا كبيرا، خاصة التي تدور حول المحافظات ومنها أغنية «الغردقة».

واشتهر المنتج الموسيقي والرابر MAZ، بتلحين وتقديم الأغاني والموسيقى التصويرية للعديد من المسلسلات الرمضانية الناجحة من قبل، من بينها «طريقي»، و«ليالي أوجيني»، و«أهو دا اللي صار»، التي كانت من أهم عوامل نجاح هذه الأعمال.