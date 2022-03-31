MAZ يعلن تقديم أغاني مسلسل «دايما عامر»

انتهى المنتج الموسيقي والرابر MAZ من تسجيل 8 أغان سيجري إذاعتها ضمن أحداث مسلسل «دايما عامر»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، في أول تعاون له مع المخرج مجدي الهواري.

دايما عامر من بطولة مصطفى شعبان

وقال الفنان MAZ في بيان، إنه سعيد بالتعاون مع المخرج مجدي الهواري في مسلسل «دايما عامر»، ووصف أغاني العمل بأنها ستكون مفاجأة للجمهور و«تريند» شهر رمضان.

وكشف MAZ أن الأغاني ستكون متنوعة ما بين الراب والشعبي و«الهيب هوب» و«الريجيتون»، حتى تناسب محتوى العمل، الذي يستهدف الفئة العمرية الأصغر، فيما تدور أحداثه حول حياة طلاب المدارس «الإنترناشونال» و«الناشونال».

تفاصيل مسلسل دايما عامر

«ماز» لحن ووزع وغنى أغاني المسلسل، ويشاركه عدد من الشباب الصاعد الذي يغني لأول مرة، وأشار في تصريحاته إلى أنه من المتوقع تقديم المزيد من الأغاني لمسلسل «دايما عامر».

واشتهر MAZ بتلحين وتقديم الأغاني والموسيقى للعديد من المسلسلات الرمضانية الناجحة من قبل، من بينها «طريقي»، و«ليالي أوجيني»، و«أهو دا اللي صار» التي كانت من أهم عوامل نجاح هذه الأعمال.

ويشارك في بطولة مسلسل دايما عامر، مصطفى شعبان وأحمد الشامي، إلى جانب كل من الفنان صلاح عبد الله، لبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبدالجليل، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وقصة و إخراج مجدي الهواري.