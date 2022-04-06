رامي عاشور: منظر مصر من فوق مش طبيعي.. ونيللي كريم: كنت بدعيله ينزل بالسلامة

استضاف برنامج «نجوم السماء»، النجمة نيللي كريم وشقيق زوجها لاعب الإسكواش الدولي رامي عاشور، من أجل خوض تجربة القفز من الطائرة والنزول بجوار أهرامات الجيزة الثلاثة، ونفذ كريم عاشور ونيللي قرعة لتحديد من يحصل على فرصة الصعود للطائرة، وفاز بها «عاشور» ليصعد إلى الطائرة ليقفز منها، وحصل على تأشيرة مغامر بنسبة 60%، فيما حصلت نيللي كريم على تأشيرة مغامرة 20%.

آخر مغامرة نفذتها نيللي كريم هي الغطس

وقالت النجمة نيللي كريم، خلال استضافتها في البرنامج المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي أحمد المهدي، إن آخر مغامرة لها كانت الغطس تحت الماء منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن أقصى ارتفاع لها كان في تصوير فيلم «الفيل الأزرق» وقفزت من سور القلعة المرتفعة من على ارتفاع 15 مترا، متابعة: «كنت خايفة على رامي وهو نازل، وكنت بدعليه ينزل بالسلامة».

منظر مصر من فوق غير طبيعي

فيما قال نجم الإسكواش الدولي، رامي عاشور، إن آخر مغامرة قامها بها كانت في نيويورك: «أشوف وشكم بألف خير، إحنا إن شاء الله هنعمل أحلى لاندنج، أنا متحمس إني هعمل سكاي دايفنج وأشوف مصر بمنظور مختلف وإن شاء الله تبقى قفزة لذيذة، مصر أحلى بلد في العالم مفيش حاجة كدة، منظر مصر من فوق غير طبيعي وأنا ببقى فخور لما أشوف مصر من فوق بالشكل ده، أنا كنت خايف نص نص، والسكاي دايفنج في مصر مختلف عن اللي عملته برة».