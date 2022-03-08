وزير التعليم العالي يواجه البطل العالمي «رامي عاشور» في مباراة اسكواش

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات نهائي بطولة الجامعات المصرية للإسكواش، صباح اليوم الثلاثاء، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن فعاليات الدورة الرياضية لطلاب الجامعات «دورة الشهيد الرفاعي 49»، بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

حضر الفعالية الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد حمزة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة دينا برعي نائب رئيس الجامعة لشئون الحياة الطلابية، والمهندس شريف العريان رئيس ‏الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية.

التعليم تحرص على تقديم خريج مُتميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا

وفى بداية كلمته، وجه الوزير الشكر للدكتور أحمد دلّال على دعوته لحضور فعاليات نهائي بطولة الجامعات المصرية للإسكواش، كما وجه الشكر لقيادات الجامعة الأمريكية، ورئيس ‏الاتحاد المصري للخماسي الحديث على جهودهم ودعمهم استضافة العديد من الجولات الرياضية المختلفة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص الوزارة على مشاركة الطلاب في الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية، التي تعود بالنفع على الطلاب، وتساهم في تقديم خريج مُتميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، متمنيًا لجميع الجامعات المشاركة وطلابها الرياضيين كل التوفيق والنجاح.

الوزارة تدعم تنظيم المسابقات الرياضية بالجامعات المصرية

وشدد «عبدالغفار»، على أهمية انتظام ممارسة الرياضة وتنظيم المسابقات بالجامعات، لما لها من أثر إيجابي صحيًا ونفسيًا على الطلاب، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات اليوم، مؤكدًا تقديم الوزارة من خلال الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وبالتعاون والتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة أوجه الدعم والمساعدة في تنظيم المسابقات الرياضية بالجامعات المصرية سواء فى الألعاب الفردية أو الجماعية.

وأشار الوزير إلى استضافة مصر لبطولتي العالم للجامعات فى الإسكواش خلال نوفمبر المقبل، وفى كرة اليد 2024، مؤكدًا إمكانيات وقدرة الدولة المصرية على استضافة تلك البطولات، وكذلك البنية الرياضية المتميزة بها.

ومن جانبه، وجّه رئيس الجامعة الأمريكية الشكر للوزير، وقيادات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على جهودهم لدعم الرياضة بالجامعات المصرية، وكذلك وجه الشكر لوفود الجامعات المشاركة في الدورة.

وفى كلمته، أشار الدكتور صبحى حسانين، إلى استضافة مصر لبطولة العالم فى الخماسي الحديث، مؤكدًا تقديم كافة إمكانيات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

وفى ختام الفعاليات، شارك الوزير فى مباراة إسكواش قصيرة مع بطل الإسكواش العالمي رامي عاشور، وذلك بملعب الإسكواش بالجامعة.