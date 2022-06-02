اتحاد كتاب مصر: فتح تحقيق عاجل في واقعة الإساءة لـ أم كلثوم

قال الشاعر هشام الدشناوي، رئيس لجنة التذوق الفني والأدبي في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمُنظمة لأمسية ثقافية بعنوان «الأغنية المصرية وجدان أمة»، والتي شارك فيها الشاعر ناصر دويدار، الذي أطلق تصريحات أساءت لكوكب الشرق أم كلثوم، إنه طلب فتح تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل تلك الواقعة.

لا نقبل الإساءة لرموز مصر

وقال هشام الدشناوي، لـ«الوطن»، إنّ «هذه الأمسية الثقافية التي جرى تنظيمها يوم 22 مايو الماضي، كانت مدتها 3 ساعات، وجرى اجتزاء دقائق منها ونشرها على موقع الفيديوهات يوتيوب، لإحداث حالة من البلبة والجدل»، مؤكدًا: «لا نستطيع الإساءة لرموز مصر، وطالبت رئيس النقابة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وسوف نُطبق عقوبة ضد ناصر دويدار حال ثبوت واقعة الإساءة».

ناصر دويدار تكلم بشكل محترم جدًا خلال الأمسية الثقافية

وأضاف أنّ «الشاعر ناصر دويدار، كان قاعد بيتكلم بين أصدقائه، فاللي شافوا الفيديو معيرفوش حاجة، المصور اعترض على لهجة الكلام، ورفعها من غير ما نعرف على يوتيوب، الندوة ماكنتش بهذا الشكل، الراجل خد راحته شوية بس، هو كان بيتكلم بشكل محترم جدًا خلال الأمسية الثقافية».

وتابع: «الندوة دي قعدنا نحضر لها يومين كاملين، وفوجئت بكلام ناصر دويدار على المنصة، وبالطبع لا يصح أنّ يُقال هذا الكلام، وطالبت بالتحقيق في الموضوع ده، ومفروض نعرف النتيجة في أقرب اجتماع للمجلس، وبعت التسجيل كامل للنقابة حتى يجري تفريغ الندوة».

وكان ناصر دويدار، قال على هامش الأمسية الثقافية، إنّ «أم كلثوم تزوجت ورافقت 11 مرة، وكان بينها وبين الشاعر أحمد رامي قصة حب، وكان عنده حالة من الهطل العاطفي».