سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 3-6-2022 في البنوك المصرية

تتحكم التغيرات عالميا في مختلف الأشياء، وتؤثر على أسعار العملات التي يهتم بها العديد من الأشخاص، ومن بينها سعر الدينار الكويتي.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار العملات المختلفة، خاصة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 60.72 جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 60.84 جنيه للبيع مقابل 58.38 جنيه للشراء، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.38 جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 57.57 جنيه للشراء مقابل 60.97 جنيه للبيع، وسجلت في بنك الإسكندرية نحو 60.96 جنيه للبيع مقابل 57.04 جنيه للشراء، كما سجل الدينار في البنك المركزي نحو 60.62 جنيه للشراء مقابل 60.90 جنيه للبيع، وبلغ الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 60.62 جنيه للشراء و61.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

ولم يتغير سعر الدولار في العديد من البنوك، إذ سجلت العملة الأمريكية في بنك قناة السويس نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية فوصل سعر الدولار لنحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، ، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.