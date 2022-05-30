سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 30-5-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي يمر بها الاقتصاد، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وظهور مرض جدري القرود.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، نعرض أسعار العملات المختلفة، خاصة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 30 مايو في البنوك الحكومية والخاصة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

اختلفت قيمة سعر بيع وشراء العملة الكويتية، حيث سجلت في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 58.98 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 60.88 جنيه للبيع مقابل 58.38 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 56.15 جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.67 جنيه للشراء مقابل 60.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.38 جنيه للشراء و60.88 جنيه للبيع، فيما جاءت العملة الكويتية لتسجل نحو 57.57 جنيه للشراء مقابل 60.68 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجلت في بنك الإسكندرية نحو 60.94 جنيه للبيع مقابل 56.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك

وبشأن العملة الأمريكية، سجلت ثباتا في عدد من البنوك، حيث سجلت في بنك قناة السويس 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية فوصل سعر الدولار لنحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.