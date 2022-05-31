سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي أمر يهم كثير من المهتمين بمتابعة أسعار العملات المختلفة، من دولار ويورو وريال وغيرها، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وظهور مرض جدري القرود.

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، نعرض أسعار العملات المختلفة، خاصة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو في البنوك الحكومية والخاصة، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.72 جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 56.21جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 60.87 جنيه للبيع مقابل 58.33 جنيه للشراء.

الدينار الكويتي في المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.36 جنيه للشراء و60.87 جنيه للبيع، فيما جاءت العملة الكويتية لتسجل نحو 57.57 جنيه للشراء مقابل 60.97 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجلت في بنك الإسكندرية نحو 60.94 جنيه للبيع مقابل 57.00 جنيه للشراء، كما سجل الدينار في البنك المركزي نحو 60.62 جنيه للشراء مقابل 60.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار ثباتا في عدد من البنوك، حيث سجلت في بنك قناة السويس 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية فوصل سعر الدولار لنحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.