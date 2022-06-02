الشاعر صاحب التصريحات المسيئة لـ أم كلثوم: «عندي جلطة وبعتذر.. سامحوني»

قال الشاعر ناصر دويدار، صاحب التصريحات المسيئة لـ أم كلثوم، إنه لم يقصد الإساءة لـ«كوكب الشرق» إطلاقًا، على هامش أمسية ثقافية بعنوان «الأغنية المصرية وجدان أمة»، نظمتها لجنة التذوق الفني والأدبي في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

الشاعر: «من أكون أنا عشان أغلط في سيدة الغناء العربي»

وقال ناصر دويدار، في بيانٍ صحفي: «من أكون أنا عشان أغلط في سيدة الغناء العربي أم كلثوم! وأحمد رامي شاعر كتبت عنه مقالات تؤكد حبي واحترامي لفنه وأستاذ الأجيال قبل ما نتولد»، متابعاً «بعد موت صديقي أحمد الحجار، رابع يوم حصلت لي جلطة، ولازلت أعاني منها.. ولا يعرف هذا الموضوع سوى النقيب دكتور علاء عبدالهادي ونجوى عبدالعال مسؤول العلاج».

وأضاف الشاعر: «أصدقائي حبوا يخرجوني منها، عزموني أتكلم عن الأغنية، موضوع أحبه ولا يوجد معايا ورقة واحدة ولا قلم وكله من الذاكرة، وتم تصوير فيديوهات قلت فيها (يقال).. قريت.. سمعت.. ولم تخرج مني كلمة واحده تقول إن الكلام ده بتاعي».

الشاعر: الكلام اقتطع من سياقه

واستطرد ناصر دويدار: «تم قطع الكلام من سياقه، وأولادى قرأوا كمية شتيمة! والله أنا استغربت من كمية الشتيمة! وفي مواقع من المفترض بتدافع عن الحق والخير والجمال، ولا يمكن أتسبب في أذى أي إنسان حتى المحتقنين والغضبانين واللي بيشتموا من غير ما سمع ولا شاف، أنا وبمنتهى الشجاعة ودون خوف من أي مخلوق على وش الأرض واللي يعرفنى عارف كده كويس أولًا: إذا كان كلامي أسيء فهمه برة سياقه وأزعج المسئولين عن الفن والغناء، بعتذر لروح سيدة مصر العظيمة، السيدة أم كلثوم وروح الشاعر العظيم أبو الشعراء الشاعر أحمد رامي، وأي فنان أسأت إليه في التعبير دون قصد».

وتابع: «كيف أسئ إلى من علمونى الأدب والسمع والوطنية؟ كيف يسئ شاعر صغير زى حالي إلى من علمونى الأدب والوطنية؟ ومن اصطاد في المياه لأسباب تخصه هو له أسبابه وليس لي علاقه بيها، وبعتذر لروح العظيمة سيدة مصر السيدة أم كلثوم وروح أبو الشعراء أحمد رامي، ولكم جميعًا كل الود، ولو أزعجت حد غصب عني.. ياريت يسامحني».