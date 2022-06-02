أسرة أم كلثوم عن الشاعر صاحب التصريحات المسيئة: «بيحاول يخبط في الهرم»

قال الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة الموسيقيين، إنه يلوم استضافة اتحاد كتاب مصر لشخص تجاوز في حق كوكب الشرق أم كلثوم، في الوقت الذي تعرف دولة أخرى قيمة أم كلثوم والفن المصري، مؤكدًا أنه يرى أن هناك استهدافًا لكل رمز من رموز مصر يهان ويجري التقليل منه، مبينًا أنه لم يتصل برئيس اتحاد كتاب مصر بعد هذه الواقعة.

هاني شاكر عن الإساءة لأم كلثوم: «كلام عبيط»

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: كان يجب ألا تحدث إساءة لأم كلثوم في اتحاد كتاب مصر، وكان يجب إنزال هذا الشخص من على المسرح عندما تطاول عليها، مواصلًا: «لازم يترفع على الراجل ده قضية، لأنه قال كلام عبيط وفارغ للنيل من أم كلثوم».

رد أسرة أم كلثوم

قال محمد الحفناوي، نجل الدكتور حسن الحفناوي زوج أم كلثوم، إن الشخص الذي أساء لسمعة المطربة الكبيرة أم كلثوم مريض، وهو غير معروف، ولكن أم كلثوم حصلت على جائزة الدولية التقديرية، متابعًا: «ده صرصار خبط الهرم، الهرم مش هيحصله حاجة، شوفت في أم كلثوم الفلاحة المصرية الأصيلة اللي فضلت محتفظة بطباع الفلاحين، وكانت بتجاهد عشان تطلع اللحن والكلمة، وكانت بترتجل قبل الحفلات، وبكيت لما سمعت مصر تتحدث عن نفسها».

لوم على اتحاد الكتاب

أضاف «الحفناوي» خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أنه يلوم اتحاد كتاب مصر لاستضافة شخص يُسمح له بمهاجمة أم كلثوم، ويمكن رفع قضية على هذا الشخص»، موضحًا أنه مستعد لرفع قضية على المسيء لأم كلثوم ولكن يجب عرضه على مجلس طبي نفسي، مبينًا أنه يعتقد أن هذا المسيء يحتاج لعلاج.