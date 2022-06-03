سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 3-6-2022 في الأسواق المحلية

يهتم الناس بالدواجن عامة والبيض خاصة، وذلك لأهمية تواجده على المائدة في وجبتي الإفطار والعشاء أيضا، كما أنه يكون مكون رئيسي لبعض الأطعمة والحلويات، لذلك تبحث الكثيرات من ربات البيوت يوميا عن سعر كرتونة وطبق البيض اليوم في السوق.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو الجاري.

سعر طبق البيض اليوم الجمعة

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، في تصريحات لبوابة «الوطن»، استقرار سعر طبق وكرتونة البيض اليوم.

وقال «عبد العزيز»، إن سعر طبق البيض الأبيض تراوح سعره في المزرعة ما بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 51 إلى 53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك ما بين 54 إلى 55 جنيها.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن سعر البيض البلدي هو الأعلى، فيباع في المتوسط بنحو 60 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

ووفق المعلن على المواقع الإلكترونية لعدد من سلاسل المحلات التجارية الكبرى، فقد انخفض سعر البيض بشكل نسبي ليسجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات، بين 20 و27 جنيها.

فيما تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بين 39 و45 جنيها للمستهلك، بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 60 و70 جنيها، اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو الجاري.

أسعار الدواجن اليوم

واختلفت أسعار الدواجن، إذ تراوح سعر الدجاجة الكاملة في الأسواق بين 70 و90 جنيها، باختلاف الوزن، وتراوح سعر الكيلو بين 38 و40 جنيها.