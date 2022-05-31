سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في الأسواق المحلية

البيض من الأكلات التي تمد الجسم بالبروتينات التي يحتاجها، فهو يعمل على تحسين صحة الإنسان بشكل عام، كما يمد الجسم بالعديد من الفوائد، ويجعل البشرة والشعر أكثر صحة، فهو غني بفيتامين B 5 وB 12، المفيد للعين والكبد والشعر والجلد، وتعمل على نمو خلايا الدم الحمراء وبالتالي محاربة الأنيميا، كما يعمل على تقوية الأظافر وتقوية العظام والأسنان.

ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر طبق البيض بشكل مستمر، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وسجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات بين 30 جنيها و37 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بين 58 جنيها و60 جنيها للمستهلك، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيها، اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الحالي.

سعر طبق البيض

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ سعر طبق البيض في المزارع تراوح بين 51 و52 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 58 و60 جنيها للمستهلك.

يذكر أنّ البيض المسلوق يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تعمل على معادلة الجذور الحرة في الجسم، كما تحافظ على صحة الجلد، وهو من من الأطعمة التي تساعد على بناء العضلات، كما أنّه غني بالبروتين الذي يعتبر أساس لنمو خلايا الجسد.

أسعار الدواجن اليوم

واختلفت أسعار الدواجن، حيث تراوح سعر الدجاجة الكاملة في الأسواق بين 70 و90 جنيها، باختلاف الوزن، حيث تراوح سعر الكيلو بين 38 جنيها و40 جنيها.