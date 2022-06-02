سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 2-6-2022 في الأسواق المحلية

يعتبر البيض من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين، سواء في الإفطار أو العشاء، أو حتى كمكون رئيسي لبعض الأطعمة، لذلك تبحث الكثيرات يوميا عن سعر كرتونة وطبق البيض اليوم في السوق.

وفي هذا الصدد، يستعرض بوابة «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 2 يونيو الجاري، التي شهدت انخفاضا طفيفا في المحلات التجارية الكبرى، بينما استقرت الأسعار في الأسواق الشعبية والمحلات العادية، وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر طبق البيض

وفي تصريحات لبوابة «الوطن»، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، استقرار سعر طبق وكرتونة البيض اليوم؛ إذ تراوح سعره في المزرعة ما بين 47 و48 جنيها لطبق البيض الأبيض، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها للمستهلك، حسب المنطقة.

وأضاف أن سعر طبق البيض الأحمر تراوح ما بين 51 إلى 53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك ما بين 54 إلى 55 جنيها، بينما سعر البيض البلدي وهو الأعلى سعرا فيباع متوسطها نحو 60 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

ووفق المعلن على المواقع الإلكترونية لعدد من سلاسل المحلات التجارية الكبري، فقد انخفض سعر البيض بشكل نسبي ليسجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات، بين 20 و27 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بين 39 و45 جنيها للمستهلك، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 60 و70 جنيها، اليوم الخميس الموافق 2 يونيو الحالي.

أسعار الدواجن اليوم

واختلفت أسعار الدواجن؛ إذ تراوح سعر الدجاجة الكاملة في الأسواق بين 70 و90 جنيها، باختلاف الوزن، وتراوح سعر الكيلو بين 38 و40 جنيها.