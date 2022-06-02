انطلاق مسرحية رحلة العمر لـ محمد حاتم في وسط البلد قبل عرضها بفرنسا

تألق الفنان محمد حاتم في العرض الافتتاحي للمسرحية الفرنسية رحلة العمر للكاتب الفرنسي الشهير جوستاف فلوبير، والذي أُقيم في ساحة روابط للفنون بوسط البلد، ومن المقرر أن يستمر العرض المسرحي حتى 3 يونيو، ثم يعرض في محافظات الإسكندرية وأسوان قبل إلى فرنسا في رحلة لاستكمال جولاته المسرحية هناك.

محمد حاتم يُقدم مسرحية نهاية الحب

ويهتم محمد حاتم بتقديم عروضا مسرحية بشكل منتظم، إذ قدم مؤخرًا مسرحية نهاية الحب للكاتب الفرنسي باسكال رامبرت، وتستعرض المسرحية علاقة ثنائية قبل نهاية الحب، ليكشف الجمهور أراء ورؤى مختلفة من خلال مونولجات يتبادلها بطلا العرض ليكشفا الجانب القاسي من الحب، عندما يُلقى كل طرف اللوم على الآخر بشكل حاد يمسّ القلب.

أبطال مسرحية رحلة العمر لـ محمد حاتم

ويشارك محمد حاتم في بطولة مسرحية رحلة العمر الممثلة ناندا محمد مع مجموعة من الفنانين المصريين والفرنسيين، والمسرحية من إخراج دانيال سان بيدرو، وتعتبر المسرحية توثيق لرحلة الكاتب جوستاف فلوبير من مدينة نورماندي إلى مصر عام 1849 من فصل رحلة إلى الشرق من روايته رحلة العمر.

يذكر أنّ محمد حاتم، حصل مؤخرًا على جائزتين عن دوره في فيلم «لما بنتولد»، وهما أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، وجائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان.