حقيقة خلاف محمد الشرنوبي مع أحمد حاتم بسبب مسلسل «فاتن أمل حربي»

كشف الفنان محمد الشرنوبي، حقيقة وجود خلاف بينه والفنان أحمد حاتم بسبب مسلسل فاتن أمل حربي، والذي سيعرض في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الأنباء التي أشارت إلى أن «الشرنوبي» حصل على الدور الذي كان من المفترض أن يقوم به «حاتم» في المسلسل.

وقال محمد الشرنوبي، خلال لقاءه في برنامج «the insider بالعربي» مع الإعلامي إيلي نخلة، إن كل الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي خلاف بينه وبين «حاتم»، وأنه تحدث إليه قبل توقيعه عقد المسلسل ورحب الأخير بشدة ولم يكن هناك أي ضغينة بينهما.

محمد الشرنوبي يكشف حقيقة خلافه مع أحمد حاتم

وأشار الفنان الشاب إلى أن المسلسل عملا ملئ بالدراما الاجتماعية، متابعًا: «مسلسل لذيذ ومسلي جدًا، وحدوتة مختلفة، وسعيد جدًا للوقوف أمام نيللي كريم للمرة الأولى، لأنها ممثلة جميلة وخطيرة».

وردًا على الأخبار غير الصحيحة، أكد الفنان أحمد حاتم، أنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل «فاتن أمل حربي»، بسبب انشغاله بتصوير عددا من الأفلام السينمائية، ومن ثم كان يصعب عليه الالتزام بعمل درامي في نفس الوقت.

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، ويناقش قضية الطلاق وحرمان الزوجة من أبناءها بعد انفصالها ومحاولة الزواج مرة أخرى.

«الشرنوبي»عن مشاركته في المسلسل: «الدور استفزني»

وأشار محمد الشرنوبي إلى أن الجيل الجديد من الممثلين الشباب، لا يفتعلون المشاكل ولا يرغبون في العيش بالأزمات، بل على العكس يتحدثون إلى بعضهم البعض بشكل دائم ويستمعون لبعضهم بشكل جيد.

وتصدر «الشرنوبي» محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي منذ أيام، بعد انتشار صورة له من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني الجديد وهو يرتدي زيًا أزهريًا، وعن هذا الدور بالتحديد، أبدى سعادته للمشاركة في هذا العمل الدرامي، واصفًا إياه بالمختلف، كذلك الشخصية التي يقدمه خلال الأحداث «استفزتني جدًا ووافقت على تجسيدها فورًا».