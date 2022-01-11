قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم.. اضبط التردد واستعد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اللقاء المرتقب الذي يجمع منتخب مصر ونيجريا اليوم في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33، والمقامة حاليًا بالكاميرون، في الفترة من 9 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل، والتي ستلعب للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبًا.

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيجريا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا اليوم الساعة السادسة مساءً على ملعب رومدي أدجيا، عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، ويعلق عليها أحمد الطيب.

كما يُبث اللقاء عبر القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

قنوات أخرى مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيجيريا

1. قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

2. قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

3. قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

4. قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

5. قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

6. قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

7. قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ونيجيريا

ومن المتوقع أن يخوض كيروش، مباراة مصر أمام نيجيريا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أيمن أشرف أو أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني - تريزيجيه - حمدي فتحي.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.