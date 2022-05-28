وزير الرياضة يشيد بإنجازات منتخب مصر لألعاب القوى في البطولة العربية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الإنجاز التاريخي الذي حققته بعثة المنتخب المصري للشباب في البطولة العربية رقم «١٩» لألعاب القوى للشباب، والتي أقُيمت في دولة تونس الشقيقة خلال الفترة من 23 حتى 27 مايو الجاري بعد الفوز بـ32 ميدالية، لهو أمر مُبشر للغاية، ويدل على أننا على أعتاب مستقبل واعدٍ لأبطال مصر في ألعاب القوى، بقدرتهم على تحقيق إنجازات تاريخية في مختلف البطولات الدولية والإقليمية والقارية والعربية التي سيشاركون بها.

التتويج بأكبر عدد من الميداليات

وأشاد وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية له، اليوم، بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه لاعبو ولاعبات منتخب مصر لـ ألعاب القوى، والتنافس في مختلف سباقات البطولة، والتتويج بأكبر عدد من الميداليات، مقدماً التهنئة إلى «الاتحاد المصري لألعاب القوى»، وكل أعضاء البعثة من لاعبين ولاعبات وأعضاء الجهاز الفني والإداريين.

واستطاع شباب مصر في البطولة العربية رقم «١٩» لألعاب القوى، تحقيق الفوز بـ32 ميدالية ،وهو العدد الأكبر المُحقق في تاريخ البطولات العربية، بواقع 13 ميدالية ذهبية، و12 ميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية، وذلك تحت قيادة المدير الفني للاتحاد الدكتور محمد عبدالرؤوف.

ألعاب القوى يشكر الوزير لتوفير كل أنواع الدعم

من جانبه، وجه الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى نيابةً عن مجلس إدارة الاتحاد الشكر والتقدير والإعزاز إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ على دعمه اللامحدود للبعثة المصرية، ورعاية الدولة للاعبين واللاعبات، والذي كان له عظيم الأثر في نفوسهم بتحقيق هذه النتائج، وعودتهم بكأس البطولة.

وفي سياق آخر، ومن أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في الألعاب الفردية والجماعية، اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وتحت عنوان «كيفية إعداد الملف النفسي لمدربي الألعاب الفردية والجماعية»، بمشاركة 60 فردا من ست محافظات، وذلك ضمن فعاليات الدورات التدريبية المنفذة من قبل الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.