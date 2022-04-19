مصر و47 منتخبا يترقبون قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر و47 منتخبا يترقبون قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.. وأهم أخبار اليوم»، تضمّن أهم الأحداث والفعاليات المقرر أن تُقام اليوم، حيث تنظم جامعة المنصورة حفلا لإعلان نتائج جائزتها للتميز الحكومي في دورتها الأولى، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للجامعة.

تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شركة «سي إن إن»

وأوضح التقرير، أنّ وزارة التعاون الدولي، تعلن اليوم تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شركة «سي إن إن» الدولية، التي تستهدف من خلالها توثيق إنجازات مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والتوجه نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي، الأمر الذي تهدف له الدولة المصرية.

48 منتخبا أفريقيا بانتظار تصفيات الكأس

وعلى الجانب الرياضي، كشف التقرير، عن أنّ 48 منتخبا داخل القارة السمراء، يترقبون اليوم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها اليوم، والتي ستستضيفها دولة كوت ديفوار، حيث تبدأ القرعة الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

انطلاق الجولة الـ15 من الدوري المصري اليوم

وبالنسبة لعشاق الدوري المصري، ذكر التقرير أنّهم على موعد الليلة مع مباراتين من العيار الثقيل في إطار الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة، حيث يلعب فريق سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش، بينما يخوض الزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.