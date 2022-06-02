حمو بيكا يتعاقد لإحياء حفلات لمدة 6 شهور في دبي

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعاقده مع شركة عربية لإحياء حفلات غنائية لمدة 6 أشهر في دبي.

ونشر حمو بيكا مقطع فيديو قال فيه: «إخواتي وحبايبي أهل العرب، تم التعاقد مع شركة في دبي لإحياء حفلات لمدة 6 شهور، انتظروا حفلات كتيرة هتعجبكم».

حفل حمو بيكا في دبي

وروج مؤدي المهرجانات حمو بيكا، منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لحفله الجديد في دبي، المقرر إقامته في 4 يونيو المقبل، ونشر «البوستر» الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «احجز مقعدك الآن في دبي».

منع حمو بيكا من الغناء في مصر

يذكر أن حمو بيكا مازال ممنوعا من إحياء الحفلات في مصر بناء على قرار نقابة المهن الموسيقية منذ شهور، بسبب رسوبه في اختبارات الغناء، إذ أن حمو بيكا رسب مرتين في اختبارات الموسيقيين، كما رفضت النقابة تقديم أوراقه للمرة الثالثة إلا بعد مرور ما يقرب من عام على آخر مرة تقدم فيها؛ نظرًا لأن قانون النقابة لا يسمح للفرد بالتقدم مرتين خلال عام واحد، لذلك قرر حمو بيكا إحياء عدد من الحفلات خارج مصر، والتي رفعت شعار كامل العدد وتفاعل معها الجمهور الخليجي.