حمو بيكا «بيعمل بادكير» في صالون تجميل: عملية جراحية صعبة «فيديو»

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو داخل إحدى صالونات التجميل، وهو يخضع لجلسة باديكير، معلقًا عليها بقوله: «ده مش باديكير، دي عملية جراحية».

حمو بيكا يخضع لجلسة باديكير

وظهر حمو بيكا، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بـ فيس بوك، وهو يجلس على أحد المقاعد، وحوله عدد من العاملين في صالون التجميل وهم يجرون له باديكير لأصابع يديه وقدميه.

وأبدى حمو بيكا، اندهاشه الشديد بسبب الزحام حوله ووجود أكثر من عامل يعملون على يديه وقدميه، معلقًا بقوله: ايه ده كله، في ايه؟، واحد اتنين تلاتة، ضوافر وإيد ورِجل ليه؟، دي عملية جراحية، عايز أكتر من كده ايه؟.

عملية جراحية عصيبة

وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الفيديو، ومازحوه بسبب جلسات الباديكير، منهم قال له «نعيمًا»، وكتب له آخر «إنت كده بتعمل عمرة مش باديكير» ليرد عليهم حمو بيكا: والله عملية جراحية عصيبة.

وطالب عدد من متابعيه، بضرورة دخول حمو بيكا مجال التمثيل بسبب خفة ظله التي تظهر في مقاطع الفيديوهات التي ينشرها عبر حسابه بالسوشيال ميديا.

يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 4 يونيو

وأحيا حمو بيكا عددًا من الحفلات الغنائية في كثير من الدول الأوروبية والعربية، ويترقب إحياء حفلًا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 4 يونيو من الشهر المقبل.

وروج للحفل عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، من خلال نشر بوستر دعائي معلقًا عليه بقوله: احجز مقعدك من الآن في دبي.