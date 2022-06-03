نبيلة عبيد تشارك في تحدي «الحركة دي» بمشهد من فيلم الراقصة والطبال

شاركت الفنانه نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، في تحدي الحركة دي لأحمد حلمي بمشهد من فيلم الراقصة والطبال.

حيث نشرت نبيلة عبيد مشهد من الفيلم وعلقت عليه قائلة: «حتى بص الحركه دي، طب بص اللقطه دي، الأغنية ديه من فيلم واحد تاني وبيغنيها الفنان أحمد حلمي، الفيلم رائع والأغنية جميلة، المهم و الفيلم ده إيه رأيكم، مساكم بعطر كل الورود».

نبيلة عبيد تستعيد ذكريات اعمالها

وتحرص الفنانه نبيلة عبيد كل فترة علي استعادت ذكرياتها مع أعمالها الفنية ومشاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث نشرت مؤخرا مشهد من فيلم «الصبر في الملاحات».

وعلقت نبيلة عبيد علي المشهد قائلة «الصبر في الملاحات، فيلم جميل الناس حبته وحقق نجاح كبير في دور السينما، ومن أول الأفلام المصرية اللي اتكلمت عن التبني والشخصية اللي لعبتها أسعدتني علشان كان فيها مناطق تمثيل ومشاعر عالية جدا تدي الممثل فرصة كبيرة للإبداع.. تأليف الكاتب والمنتج سمير عبد العظيم اللي بنفتقد برحيله واحد من أشطر المنتجين وإخراج المبدع أحمد يحيى».

وأضافت نبيلة عبيد قائلة: «طبعا من المعروف أن الفيلم قدمناه قبل السينما من خلال الإذاعة وبنفس الأبطال ما عدا الفنانة القديرة اللي لعبت الدور بالمسلسل الإذاعي.. المشهد ده بناء على طلب ناس كتير منكم، وشوفو حضرة الظابط وفاء، مساكم برائحة زمن فن جميل سينما».