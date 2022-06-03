صبحي: تطوير 4050 ملعب كرة داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم بإطلاق حرية الرياضة بأن تكون الرياضة أسلوب حياة لمختلف الأعمار السنية مع تطوير مراكز الشباب، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى 4050 ملعب داخل مراكز الشباب تم تطويرهم لإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة في مختلف الأماكن.

حمامات سباحة في مراكز الشباب

وأوضح صبحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه جرى تطوير المراكز ودعمها بحمامات سباحة من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام محوكم بشكل كبير، مع تسريع عملية التطوير على مستوى مراكز الشباب، مشيرا إلى تطوير المدن الشبابية والرياضية ومراكز الإبداع والفكر.

صبحي: لدينا بنية أساسية للوصول لصالات ذكية

وأشار صبحي، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك بنية أساسية كبيرة والهدف منها الوصول إلى الصالات الرياضية الذكية، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة وفرت كل مقومات الإتاحة الرياضية، مع الوصول لمراكز شباب وملاعب مفتوحة في المدن الجديدة، وتوجيه المديريات بالعمل على ارض الواقع لتوفير اكبر مساحات ممكنه لممارسة الرياضة لمختلف الأعمار.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب الجزيرة هو نموذج للمراكز على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية، إضافة لعمل المديريات على توفير الساحات المفتوحة وتوفير رياضة الشارع للجماهير، مضيفا أن هناك تعاونا مع عدة منظمات لتدريب المدربين المجتمعيين الذين يمارسون التدريب في الشوارع وداخل المدارس.